«Комаров — главный талант «Ростова» и первый, кто может уехать в Европу. У него огромный потенциал для роста». Мохеби о хавбеке
Мохаммад Мохеби назвал Ивана Комарова главным талантом «Ростова».
— Ты играл в товарищеском матче против сборной России почти два года назад. Теперь ты в РПЛ. Можешь оценить уровень сборной нашей страны?
— Думаю, у России очень сильная команда. С парнями вроде Головина и Миранчука это будет одна из сильнейших сборных после возвращения на международный уровень. У нас в «Ростове» играет Иван Комаров. Думаю, он в будущем станет...
— Новым Головиным?
— Возможно. У него огромный потенциал для роста. Но все зависит от него: как он будет работать и к чему стремиться. Я бы сказал, что Комар — главный талант «Ростова» и первый, кто может уехать в Европу.
— Кто еще?
— Щетинин, Лангович, Мелехин. Все они молодые и талантливые парни. Вопрос в том, хотят ли они сами уехать в Европу, – сказал полузащитник «Ростова».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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