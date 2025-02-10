«Арсенал» – лучший клуб мира в январе по версии IFFHS. «Реал» – 3-й, «ПСЖ» – 4-й

IFFHS определила лучший клуб мира в январе.

Первую строчку в рейтинге Международной федерации футбольной истории и статистики занял «Арсенал ». «Канониры» одержали 5 побед, трижды сыграли вничью и потерпели одно поражение в первом месяце года.

В пятерку лучших вошли:

1. «Арсенал» – 64 балла от IFFHS .

2. «Интер» – 61.

3. «Реал Мадрид » – 58.

4. «ПСЖ » – 50.

5. «Атлетико » – 49.

Лучшим клубом декабря по версии организации был мадридский «Реал».