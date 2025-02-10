«Арсенал» – лучший клуб мира в январе по версии IFFHS. «Реал» – 3-й, «ПСЖ» – 4-й
IFFHS определила лучший клуб мира в январе.
Первую строчку в рейтинге Международной федерации футбольной истории и статистики занял «Арсенал». «Канониры» одержали 5 побед, трижды сыграли вничью и потерпели одно поражение в первом месяце года.
В пятерку лучших вошли:
1. «Арсенал» – 64 балла от IFFHS.
2. «Интер» – 61.
3. «Реал Мадрид» – 58.
4. «ПСЖ» – 50.
5. «Атлетико» – 49.
Лучшим клубом декабря по версии организации был мадридский «Реал».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт IFFHS
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