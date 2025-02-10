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«Арсенал» – лучший клуб мира в январе по версии IFFHS. «Реал» – 3-й, «ПСЖ» – 4-й

IFFHS определила лучший клуб мира в январе.

Первую строчку в рейтинге Международной федерации футбольной истории и статистики занял «Арсенал». «Канониры» одержали 5 побед, трижды сыграли вничью и потерпели одно поражение в первом месяце года.

В пятерку лучших вошли:

1. «Арсенал» – 64 балла от IFFHS.

2. «Интер» – 61.

3. «Реал Мадрид» – 58.

4. «ПСЖ» – 50.

5. «Атлетико» – 49.

Лучшим клубом декабря по версии организации был мадридский «Реал».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт IFFHS
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