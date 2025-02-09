Флик об отсутствии Фати в заявке «Барсы» на матч с «Севильей»: «Это решение тренерского штаба, мы открыто поговорили. Ансу остается частью команды, он прогрессирует»
Ханси Флик прокомментировал непопадание Ансу Фати в заявку.
«Барселона» на выезде сыграет с «Севильей» в рамках 23-го тура Ла Лиги.
Вингер каталонцев Фати в очередной раз не попал в заявку на матч. Футболист не играет с 4 января при отсутствии проблем со здоровьем.
«Что касается Ансу, это решение тренерского штаба. Мы открыто поговорили. Он хорошо тренируется, остается частью команды. Чувствую, что он прогрессирует», – сказал главный тренер «Барселоны».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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