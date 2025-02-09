  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Уго Гатти: «Месси хорош, соперничество с Роналду шло на равных, но он не лучший. Как не был он лучшим и на ЧМ-2022 – без Эми Мартинеса Аргентина не победила бы»
17

Уго Гатти: «Месси хорош, соперничество с Роналду шло на равных, но он не лучший. Как не был он лучшим и на ЧМ-2022 – без Эми Мартинеса Аргентина не победила бы»

Уго Гатти не считает Лионеля Месси сильнейшим футболистом в истории.

«Я не критикую Лео, я говорю, что он хорош, но не лучший из тех, кого я видел. Я говорил и продолжу это говорить. Если говорить о недавнем времени, он играл очень хорошо, у них с Роналду было равное соперничество. Но он не лучший.

То же касается разговоров о том, что Месси был самым важным игроком на ЧМ. Аргентина выиграла чемпионат благодаря Эмилиано Мартинесу. Без него победы не было бы. Такова реальность.

Люди хотят слышать, как кто-то проговаривает их мысли, но я говорю о том, что сам видел и чувствую. Вот почему меня обсуждают и считают безумцем», – заявил экс-вратарь сборной Аргентины.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Bolavip
Уго Гатти
logoИнтер Майами
logoМЛС
logoЧМ-2022
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoСборная Аргентины по футболу
logoКриштиану Роналду
logoЛионель Месси
logoАль-Наср Эр-Рияд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Уго Гатти: «Роналду был и остается лучше Месси. Криштиану играл за более крупные клубы, больше забивал, всегда был готов рискнуть»
150сегодня, 18:08
Уго Гатти о Роналду, считающем себя лучшим в истории: «Пеле был лучше Марадоны, Криштиану, Месси, Роналдиньо и Кройффа, вместе взятых»
88сегодня, 16:30
Гатти о Пеле: «Все великие, когда их спрашивают, кто был лучшим, называют его. Он был другим, мог выбить из вас все дерьмо. Его до смерти избивали на поле, он был гением»
3125 декабря 2024, 08:23
Рекомендуем
Главные новости
«Севилья» – «Барселона». 1:1 – Левандовски забил на 7-й, Варгас – на 8-й! Онлайн-трансляция
15817 минут назадLive
Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Севильи», «Сосьедад» Захаряна обыграл «Эспаньол»
48627 минут назадLive
Бакари Санья: «Страшно видеть, как карьера Рэшфорда идет под откос. Он был одним из самых перспективных игроков Европы. Не уверен, что снова увидим Маркуса в его лучшем виде»
328 минут назад
Рэшфорд и Асенсио дебютировали за «Астон Виллу». Игроки вышли на замену во 2-м тайме матча с «Тоттенхэмом»
1135 минут назадФото
Чемпионат Италии. «Наполи» примет «Удинезе», «Лацио» забил 5 голов «Монце», «Рома» победила «Венецию»
56сегодня, 18:57
«Реал» заработал 307 млн евро благодаря «Бернабеу» в сезоне-2023/24, в этом сезоне ожидается доход в 354 млн. Каждый матч приносит клубу в среднем 10 млн евро
1348 минут назад
О трансфере Саласара в «Зенит» не объявляют потому, что «Брага» до сих пор не получила гарантий оплаты (Антониу Соареш)
1656 минут назад
Кубок Англии. «Ливерпуль» проиграл «Плимуту» и вылетел, «Астон Вилла» прошла «Тоттенхэм»
47359 минут назад
Роналду продлил контракт с «Аль-Насром» до 2026 года (Николо Скира)
16сегодня, 19:24
ЦСКА заплатит 5 млн евро «Брагантино» за Алеррандро. Контракт – на 4 года, форвард уже прошел медосмотр
36сегодня, 19:04
Ко всем новостям
Последние новости
«Наполи» – «Удинезе». 1:1 – Эккеленкамп ответил на гол Мактоминея. Онлайн-трансляция
1 минуту назадLive
Левандовски забил 19-й гол в сезоне Ла Лиги, он лучший бомбардир. У форварда «Барсы» 8+1 в 9 матчах 2025-го
27 минут назад
Флик об отсутствии Фати в заявке «Барсы» на матч с «Севильей»: «Это решение тренерского штаба, мы открыто поговорили. Ансу остается частью команды, он прогрессирует»
119 минут назад
Шалимов о вратарях «Спартака»: «Максименко не безупречен – Помазун надежнее в игре ногами и вне вратарской. Пока Александр – номер один, на будущее не стал бы утверждать»
121 минуту назад
Агент Бонгонда о конкуренции с Солари: «Тео не беспокоится об этом. Его единственная цель сейчас – вернуть «Спартаку» титул чемпиона»
233 минуты назад
«У «Спартака» есть все возможности, чтобы сравняться с «Зенитом». Они с чередой перестроений в руководстве и тренерском штабе упустили много времени». Игонин о красно-белых
341 минуту назад
Чемпионат Франции. «Марсель» в гостях у «Анжера», «Лион» разгромил «Реймс»
3042 минуты назадLive
Захарян провел на скамейке вторую игру подряд. 2 февраля россиянин сыграл за «Сосьедад» впервые с мая
344 минуты назад
«Ливерпуль» – 4-й клуб, вылетевший из Кубка Англии от команды не из высшего дивизиона в момент лидерства в АПЛ. Последним был «Ман Сити» в 2018-м
1053 минуты назад
Волк об РПЛ и ФНЛ: «Разница не такая уж существенная. Есть различия в качествах игроков, в скорости принятия решений»
3сегодня, 19:13
Рекомендуем