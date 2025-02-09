Уго Гатти: «Месси хорош, соперничество с Роналду шло на равных, но он не лучший. Как не был он лучшим и на ЧМ-2022 – без Эми Мартинеса Аргентина не победила бы»

Уго Гатти не считает Лионеля Месси сильнейшим футболистом в истории.

«Я не критикую Лео, я говорю, что он хорош, но не лучший из тех, кого я видел. Я говорил и продолжу это говорить. Если говорить о недавнем времени, он играл очень хорошо, у них с Роналду было равное соперничество. Но он не лучший.

То же касается разговоров о том, что Месси был самым важным игроком на ЧМ. Аргентина выиграла чемпионат благодаря Эмилиано Мартинесу. Без него победы не было бы. Такова реальность.

Люди хотят слышать, как кто-то проговаривает их мысли, но я говорю о том, что сам видел и чувствую. Вот почему меня обсуждают и считают безумцем», – заявил экс-вратарь сборной Аргентины .