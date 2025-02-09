Быстров считает Хиддинка лучшим тренером в истории сборной России: «Он открыл клетку – до этого нас держали в бору под охраной. Гус привез нас на Тверскую и сказал: «Делайте что хотите. В 11 отбой»
– Кого вы считаете лучшим тренером в истории сборной России?
– Хиддинк. Точно.
– Если говорить о результатах, то можно сравнить Черчесова и Хиддинка?
– Без понятия. Я не работал с Черчесовым в сборной. Не могу сказать.
– А почему лучший именно Хиддинк?
– Да потому что. Это топ-тренер, который научил нас очень многому. Поэтому считаю Хиддинка лучшим.
– Можете сказать, чем именно вам запомнилась работа с ним?
– Он многим запомнился. Я могу долго перечислять.
Во-первых, Хиддинк открыл нам клетку. До этого нас тренеры держали взаперти, там где-то в бору, под охраной. Он привез нас в центр Москвы на Тверскую улицу и сказал: «Делайте что хотите. В 11 часов отбой». Хотя бы этим он запомнился.
Самое главное – что он говорил играть в футбол и получать удовольствие и все, что с этим связано, – отметил бывший полузащитник сборной России.
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