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  • Быстров считает Хиддинка лучшим тренером в истории сборной России: «Он открыл клетку – до этого нас держали в бору под охраной. Гус привез нас на Тверскую и сказал: «Делайте что хотите. В 11 отбой»
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Быстров считает Хиддинка лучшим тренером в истории сборной России: «Он открыл клетку – до этого нас держали в бору под охраной. Гус привез нас на Тверскую и сказал: «Делайте что хотите. В 11 отбой»

Владимир Быстров назвал лучшего тренера в истории сборной России.

– Кого вы считаете лучшим тренером в истории сборной России?

– Хиддинк. Точно.

– Если говорить о результатах, то можно сравнить Черчесова и Хиддинка?

– Без понятия. Я не работал с Черчесовым в сборной. Не могу сказать.

– А почему лучший именно Хиддинк?

– Да потому что. Это топ-тренер, который научил нас очень многому. Поэтому считаю Хиддинка лучшим.

– Можете сказать, чем именно вам запомнилась работа с ним?

– Он многим запомнился. Я могу долго перечислять.

Во-первых, Хиддинк открыл нам клетку. До этого нас тренеры держали взаперти, там где-то в бору, под охраной. Он привез нас в центр Москвы на Тверскую улицу и сказал: «Делайте что хотите. В 11 часов отбой». Хотя бы этим он запомнился.

Самое главное – что он говорил играть в футбол и получать удовольствие и все, что с этим связано, – отметил бывший полузащитник сборной России.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт день за днем»
logoГус Хиддинк
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoВладимир Быстров
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