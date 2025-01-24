Игорь Семшов: «Игра сборной России на Евро-2008 была как бальзам на душу российскому народу. Не случайно потом многие перешли в европейские клубы»
– Пожалуй, бронза Евро-2008 – самая главная награда в моей карьере. И даже не сама медаль, а то, как мы играли на этом турнире, какая была атмосфера в коллективе. Я думаю, что игра сборной России на чемпионате Европы была как бальзам на душу российскому народу.
– В чем был секрет команды Гуса Хиддинка?
– Доверие тренера к игрокам, а игроков к тренеру. И это было еще до чемпионата Европы, когда был отборочный турнир. Да, мы заскочили в последний вагон. Боженька, наверное, видел, что мы достойны участвовать на европейском первенстве. А мы отблагодарили его своей игрой.
Сборная России действительно показывала хороший футбол, навела шороху на Евро, и не случайно потом многие российские футболисты перешли в европейские клубы, – сказал бывший полузащитник сборной России.
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