Моуринью поздравил Португалию с полуфиналом ЧМ по гандболу, выложив фото игры рукой Санчеса из «Галатасарая». Икарди ответил мемом «Плачущий» и кадрами с нарушениями «Фенербахче»
Моуринью написал пост в инстаграме о сборной Португалии по гандболу, занявшей 4-е место на чемпионате мира, завершившемся в минувшее воскресенье. Вместе с поздравлением главный тренер «Фенербахче» выложил кадр с игрой рукой в штрафной площади защитника «Галатасарая» Давинсона Санчеса.
«На чемпионате мира по гандболу, который завершился в прошлое воскресенье, моя Португалия блестяще дошла до полуфинала, и я хочу поздравить их с этим достижением и влиянием, которое они окажут на молодежь нашей страны», – написал Моуринью.
Икарди отреагировал на пост Моуринью, опубликовав в сторис мем с надписью The Crying One («Плачущий» – Спортс’’), отсылающей к прозвищу португальца The Special One («Особенный»). Затем нападающий «Галатасарая» выложил кадр с попаданием мяча в руку игрока «Фенербахче», а также видео эпизода дерби, где аргентинец падает в штрафной после удара локтем по голове от защитника Александра Джику.
Изображения: instagram.com/josemourinho; instagram.com/mauroicardi
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