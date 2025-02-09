«Ливерпуль» проиграл 2 из 4 последних матчей. Столько же поражений было за весь сезон до этого
«Ливерпуль» проиграл во второй раз за последние две недели.
Команда Арне Слота уступила «Плимуту» (0:1) в 4-м раунде Кубка Англии. 29 января она также проиграла ПСВ (2:3) в Лиге чемпионов. Между этими играми было одержано две победы.
На этом отрезке «Ливерпуль» проиграл столько же матчей, сколько за весь сезон до этого. 8 января было поражение от «Тоттенхэма» (0:1) в Кубке лиги, 14 сентября – от «Ноттингем Форест» в АПЛ.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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