Джо Гомес получил травму в начале игры «Ливерпуля» с «Плимутом»

Джо Гомес получил травму в матче Кубка Англии.

Проблемы со здоровьем у защитника «Ливерпуля » возникли на 8-й минуте игры с «Плимутом ». Он сел на газон и дал понять, что не сможет продолжить игру из-за повреждения ноги.

Вместо Гомеса вышел Айзек Мабайя.

В этом сезоне Джо принял участие в 9 матчах АПЛ . Подробно со статистикой 27-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .