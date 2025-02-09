Джо Гомес получил травму в начале игры «Ливерпуля» с «Плимутом»
Джо Гомес получил травму в матче Кубка Англии.
Проблемы со здоровьем у защитника «Ливерпуля» возникли на 8-й минуте игры с «Плимутом». Он сел на газон и дал понять, что не сможет продолжить игру из-за повреждения ноги.
Вместо Гомеса вышел Айзек Мабайя.
В этом сезоне Джо принял участие в 9 матчах АПЛ. Подробно со статистикой 27-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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