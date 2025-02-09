Страхиня Эракович: «Зенит» будет чемпионом, уверен. Мы лучшая команда России и должны побеждать каждый год»
Страхиня Эракович уверен в чемпионстве «Зенита» в этом сезоне.
«Мы будем чемпионами РПЛ в конце сезона, у меня есть в этом уверенность. У нас есть все, чтобы выиграть чемпионат.
«Зенит» – лучшая команда России, мы должны становиться чемпионами каждый год», – сказал защитник «Зенита».
Петербуржцы после 18 туров идут на 2-м месте в турнирной таблице Мир РПЛ с 39 очками, уступая «Краснодару» по дополнительным показателям.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ТАСС
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