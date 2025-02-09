Страхиня Эракович: «Зенит» будет чемпионом, уверен. Мы лучшая команда России и должны побеждать каждый год»

Страхиня Эракович уверен в чемпионстве «Зенита» в этом сезоне.

«Мы будем чемпионами РПЛ в конце сезона, у меня есть в этом уверенность. У нас есть все, чтобы выиграть чемпионат.

«Зенит » – лучшая команда России, мы должны становиться чемпионами каждый год», – сказал защитник «Зенита».

Петербуржцы после 18 туров идут на 2-м месте в турнирной таблице Мир РПЛ с 39 очками, уступая «Краснодару » по дополнительным показателям.