«Столица уже 100 лет белая». Фанаты «Реала» вывесили баннер перед мадридским дерби с «Атлетико»
Фанаты «Реала» вывесили баннер, посвященный противостоянию с «Атлетико».
«Реал» принимает «Атлетико» в 23-м туре Ла Лиги (0:0, первый тайм).
Перед игрой болельщики «сливочных» развернули баннер со словами: «Столица уже 100 лет белая».
Фото: x.com/carrusel
Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Carrusel Deportivo
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