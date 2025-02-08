Ловчев о переходе в Азию: «Ежику же понятно, что мы все равно не поедем на ЧМ. Европа значительно сильнее по уровню футбола. Надо бороться за возвращение»
Евгений Ловчев высказался о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию.
«Про переход в Азию скажу так: изначально хотели, чтобы наша сборная играла и отбиралась на чемпионат мира. Но ежику же понятно, что если мы выиграем азиатскую зону, то все равно не поедем на чемпионат мира. Нам откажут!
В 2026 году чемпионат будет в США, Мексике и Канаде, тут нет вопросов, что нам не дадут играть на чемпионате мира. А зачем тогда куда-то переходить?
Европа значительно сильнее по уровню футбола. Здесь только один вопрос: надо бороться за свое возвращение», – сказал бывший футболист «Спартака».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
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