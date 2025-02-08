Подавший в суд на Негрейру экс-арбитр Эстрада Фернандес просит перейти от этапа расследования к разбирательству. Он считает доводы обвинения доказанными

Подавший иск против Негрейры экс-судья просит суд перейти к разбирательству по делу.

В феврале 2024 года арбитр Эстрада Фернандес подал в суд на бывшего вице-президента испанского судейского комитета Хосе Марию Энрикеса Негрейру, его сына и Dasnil 95 – компанию, через которую отец и сын получали выплаты от «Барселоны». Рефери обвинил Негрейру в мошенничестве в спорте и влиянии на судей.

Как сообщает Marca, 7 февраля этого года Эстрада Фернандес подал заявление в Следственный суд Барселоны, в котором считает, что судебное расследование дало свои результаты, следовательно, необходимо перейти к стадии судебного разбирательства.

Это должно позволить привлечь виновных к ответственности без дальнейших задержек. Эстрада Фернандес утверждает, что отчеты Гражданской гвардии и следственных групп доказывают без всяких сомнений факты, изложенные в обвинении.

В своем иске, поданном 24 февраля 2023 года, он указал, что спортивное мошенничество считается совершенным уже при простом предложении или запросе выгоды или преимущества и, следовательно, не требует фактического достижения оговоренного спортивного результата.

Напомним, каталонский клуб в период с 2016 по 2018 год выплатил Негрейре 1,4 млн евро. Затем стало известно, что «Барса» заплатила Негрейре 6,66 млн евро с 2001 года.