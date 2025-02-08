Семин о Хвиче: «Сильнейший футболист, когда-либо игравший в России. В технике с ним мог сравниться только Измайлов»
Юрий Семин сравнил Хвичу Кварацхелию с Маратом Измайловым.
Вчера грузинский вингер «ПСЖ» забил дебютный гол за французский клуб в игре с «Монако» в Лиге 1 (4:1).
«Хвича Кварацхелия – самый сильный футболист, когда-либо игравший в России и «Локомотиве».
В технике с ним мог сравниться только Марат Измайлов. Но в чисто физическом плане Хвича посильнее», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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