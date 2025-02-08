Пеп о травме Нико: «Добро пожаловать в АПЛ и к нашим судьям. Сложно что-то сделать, когда играешь против команд 3-й лиги»

Пеп Гвардиола высказался о травме Нико Гонсалеса.

Полузащитник «Ман Сити » был заменен из-за повреждения в первом тайме матча Кубка Англии с «Лейтон Ориент » (2:1). Это была дебютная игра Гонсалеса за «горожан». В эпизоде с повреждением испанец потерял мяч, после чего его команда пропустила.

«Добро пожаловать в Премьер-лигу и к нашим судьям. Может быть, он знал о судьях, потому что я понимаю, что это непросто. Сложно что-то сделать, когда играешь против таких команд, как в Лиге 1 (третьего дивизиона Англии – Спортс’‘)», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».