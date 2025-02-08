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  • Флик про «Реал» – «Атлетико»: «Сперва «Барселона Б», потом ужин, а затем я посмотрю дерби. Это один из лучших матчей в Европе»
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Флик про «Реал» – «Атлетико»: «Сперва «Барселона Б», потом ужин, а затем я посмотрю дерби. Это один из лучших матчей в Европе»

Ханс-Дитер Флик рассказал, будет ли смотреть матч «Реал» – «Атлетико».

«Мадрид» сегодня примет «Атлетико» в мадридском дерби в рамках 23-го тура Ла Лиги. Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, начало – в 23:00 по московскому времени.

«Сливочные» опережают «матрасников» на одно очко. «Барса» отстает от лидера на 4 очка и встретится с «Севильей» в воскресенье.

– Вы будете смотреть мадридское дерби?

– У нас сначала «Барселона Б» (вторая команда каталонцев примет «Химнастика Сеговиана» в рамках 3-го дивизиона – Спортс’‘), потом ужин, а потом я посмотрю дерби. Но мы фокусируемся на себе.

Матч интересен, потому что это один из лучших матчей в Европе, и я хочу его посмотреть, – сказал главный тренер «Барселоны» Флик.

«Реал» набросился на судью дерби. «Атлетико» ответил инструкцией по давлению на арбитров

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Marca
logoАтлетико
logoРеал Мадрид
logoХанс-Дитер Флик
logoЛа Лига
logoБарселона
logoБарселона Б
logoД3 Испания
Химнастика Сеговиана
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