Головин о том, почему Закария – капитан «Монако»: «Он знает 4-5 языков, ему легче коммуницировать»
Александр Головин рассказал, почему его не выбрали капитаном «Монако».
«Да, честно говоря, не знаю. Мы общались на эту тему перед этим сезоном и решили, что капитаном будет Закария, потому что он, в принципе, знает очень много языков, а у нас в команде какая-то группа людей на одном говорит, а другая — на другом.
Так сложилось, что он знает буквально 4-5 языков, в принципе, прям идеально, поэтому решили, что в этом плане ему будет легче коммуницировать», — сказал полузащитник.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Okko Спорт
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