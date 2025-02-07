Мостовой о Головине: «Живет в городе-стране, куда многие мечтают хотя бы раз попасть. Монако – это сумасшествие! Лучшая точка, где только можно находиться. Я был несколько раз – это капец»
Александр Мостовой высоко оценил Монако.
«Конечно, было бы интересно посмотреть на Головина в более топовой европейской команде. Но такое в целом применимо к любому футболисту.
Так-то Головин чуть ли не каждый год играет в еврокубках. Он играет в сильном чемпионате, в хорошей команде. Куда еще лучше-то?
Тем более он живет в городе-стране, где многие мечтают даже не жить там, а хотя бы раз в жизни попасть туда.
Монако – это сумасшествие! Лучшая точка, где только можно находиться. Я там был несколько раз – это капец», – сказал бывший полузащитник «Страсбура».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
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