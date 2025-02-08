ЦСКА отдал Айссауи в аренду «МК Алжир». 20-летний хавбек был в аренде в «Шерифе»
ЦСКА отдал хавбека Сида Ахмеда Айссауи в аренду «МК Алжир».
Согласно Transfermarkt, аренда 20-летнего алжирца рассчитана до 30 июня.
С июля по декабрь 2024 года Айссауи выступал на правах аренды в молдавском «Шерифе».
ЦСКА подписал полузащитника в феврале прошлого года, но тот не провел ни одного матча за армейцев.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: инстаграм «МК Алжир»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем