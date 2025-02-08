ЦСКА отдал Айссауи в аренду «МК Алжир». 20-летний хавбек был в аренде в «Шерифе»

ЦСКА отдал хавбека Сида Ахмеда Айссауи в аренду «МК Алжир».

Согласно Transfermarkt, аренда 20-летнего алжирца рассчитана до 30 июня.

С июля по декабрь 2024 года Айссауи выступал на правах аренды в молдавском «Шерифе».

ЦСКА подписал полузащитника в феврале прошлого года, но тот не провел ни одного матча за армейцев.