ЦСКА отдал Айссауи «Шерифу» в аренду. У 19-летнего хавбека 0 матчей за армейцев

Теги ЦСКА премьер-лига Россия трансферы высшая лига Молдова Шериф Сид Ахмед Айссауи Футбол

Сид Ахмед Айссауи перешел из ЦСКА в «Шериф» на правах аренды до конца сезона-2024/25.

Соглашение не предусматривает опции выкупа, при этом армейцы могут досрочно вернуть 19-летнего хавбека зимой, сообщает телеграм-канал красно-синих.

ЦСКА подписал полузащитника сборной Алжира U20 в феврале, но тот не провел ни одного матча за армейцев.

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20 комментариев
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Он хотел пешком к нам идти, а его вот так в аренду выгоняют))
+31
-1
+30
Браво, хорошая работа на трансферном рынке ) Не хватает мозгов разглядывать в игроках талант, характер, стержень ? За что бездари в трансферном отделе получают зарплату ?
+21
-3
+18
Так и не понятно зачем его покупали...

Зато Шевелев покатался "по работе" по путешествиям )
+15
-5
+10
Ответ analogia
Браво, хорошая работа на трансферном рынке ) Не хватает мозгов разглядывать в игроках талант, характер, стержень ? За что бездари в трансферном отделе получают зарплату ?
Да вот же, понабрали, кого не попадя, а потом каждое лето подбираем им очередную аренду... Что интересно, никто из арендаторов не горит желанием их выкупать...Так зачем было полноценные контракты заключать, как с этим игроком?
+7
-1
+6
Ответ ОЛЛС1911
Он хотел пешком к нам идти, а его вот так в аренду выгоняют))
Со слезами ещё и даже за бесплатно был готов, могли бы и оставить на таких условиях
+8
-2
+6
Трансферы ЦСКА сейчас и 10 лет назад…
Когда-то гордился, что у нашей селекции были лишь единичные фейлы в лице Рамона, Калоуды и Янчика (хотя ему за тот гол все всё простили) и множество крутых трансферов с последующей выгодной продажей. И не приходилось тратить десятки млн валюты.
+7
-2
+5
Ответ Спартак сила
Медина, карась, Федотов, эджуке, дальше продолжение стоит делать?
Тиль, Крал, Жиго, Ларсон, Бакаев, Кофрие, Аиртон, Понсе, Педро Роша - "дальше продолжение стоит делать?" )
+6
-1
+5
Логично. Товарищу нужна игровая практика. Надеюсь там начнёт выходить на поле.
+6
-3
+3
Ответ Спартак сила
Комментарий скрыт
Сколько человек отказали Спартаку этим летом ? Напомнить?
+3
0
+3
Ответ Спартак сила
Комментарий скрыт
Братуха товар подвез и поделился?
+4
-1
+3
Ответ Спартак сила
Медина, карась, Федотов, эджуке, дальше продолжение стоит делать?
Абаскаль, Николсон, Бальде - продолжать?
+1
0
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Ответ analogia
Браво, хорошая работа на трансферном рынке ) Не хватает мозгов разглядывать в игроках талант, характер, стержень ? За что бездари в трансферном отделе получают зарплату ?
У меня, конечно, есть вопросы к клубу, но здесь в чём проблема? Взяли за две копейки, отдали в аренду набираться кондиций, чтобы не торчать в молодёжке, где все наши суперперспективные воспитанники.
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100 %, был бы лучше нынешних
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Наберется сил
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Непонятный персонаж😎
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Ответ ks1923
У меня, конечно, есть вопросы к клубу, но здесь в чём проблема? Взяли за две копейки, отдали в аренду набираться кондиций, чтобы не торчать в молодёжке, где все наши суперперспективные воспитанники.
Да проблема в том, что берут не таланты, а шлак. Как с тем же Н’Диайе, и где он теперь ?
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Ответ Black Banana
Трансферы ЦСКА сейчас и 10 лет назад… Когда-то гордился, что у нашей селекции были лишь единичные фейлы в лице Рамона, Калоуды и Янчика (хотя ему за тот гол все всё простили) и множество крутых трансферов с последующей выгодной продажей. И не приходилось тратить десятки млн валюты.
Если бы Янчик не пил, то вполне мог бы стать классным форвардом.

Увы, здесь скорее не селекционный фейл, сам игрок слишком прифигел от того, что начал больше получать(
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