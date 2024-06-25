ЦСКА отдал Айссауи «Шерифу» в аренду. У 19-летнего хавбека 0 матчей за армейцев
Сид Ахмед Айссауи перешел из ЦСКА в «Шериф» на правах аренды до конца сезона-2024/25.
Соглашение не предусматривает опции выкупа, при этом армейцы могут досрочно вернуть 19-летнего хавбека зимой, сообщает телеграм-канал красно-синих.
ЦСКА подписал полузащитника сборной Алжира U20 в феврале, но тот не провел ни одного матча за армейцев.
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Зато Шевелев покатался "по работе" по путешествиям )
Когда-то гордился, что у нашей селекции были лишь единичные фейлы в лице Рамона, Калоуды и Янчика (хотя ему за тот гол все всё простили) и множество крутых трансферов с последующей выгодной продажей. И не приходилось тратить десятки млн валюты.
Увы, здесь скорее не селекционный фейл, сам игрок слишком прифигел от того, что начал больше получать(