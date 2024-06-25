ЦСКА отдал Айссауи «Шерифу» в аренду. У 19-летнего хавбека 0 матчей за армейцев

Сид Ахмед Айссауи перешел из ЦСКА в «Шериф» на правах аренды до конца сезона-2024/25.

Соглашение не предусматривает опции выкупа, при этом армейцы могут досрочно вернуть 19-летнего хавбека зимой, сообщает телеграм-канал красно-синих.

подписал полузащитника сборной Алжира U20 в феврале, но тот не провел ни одного матча за армейцев.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?