Компани о проблемах «Баварии» в обороне: «У нас лучшая защита в Германии. Стандарты настолько высоки, что если раз-два что-то не получается, нас критикуют»
Венсан Компании отреагировал на критику «Баварии» на фоне проблем в защите.
«У нас в «Баварии» такие высокие стандарты, что если раз или два что-то не получается, нас начинают критиковать.
У нас по-прежнему лучшая оборона в Германии, такова реальность. Но это нормально, мы всегда хотим совершенствоваться. Всегда важно сохранять спокойствие и не паниковать. Мы должны искать решения коллективно, а не указывать пальцем на отдельных людей», – сказал тренер «Баварии» после победы над «Вердером» (3:0).
Опубликовано: Sports
Источник: Bayern & Germany
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