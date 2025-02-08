Венсан Компании отреагировал на критику «Баварии» на фоне проблем в защите.

«У нас в «Баварии» такие высокие стандарты, что если раз или два что-то не получается, нас начинают критиковать.

У нас по-прежнему лучшая оборона в Германии, такова реальность. Но это нормально, мы всегда хотим совершенствоваться. Всегда важно сохранять спокойствие и не паниковать. Мы должны искать решения коллективно, а не указывать пальцем на отдельных людей», – сказал тренер «Баварии» после победы над «Вердером » (3:0).