Галлас о неудачах «Арсенала»: «Виноваты боссы и Артета, не купившие проверенного форварда, и сами игроки. Эдегор очень плох, что с ним происходит? А куда подевался Райс?»

Вильям Галлас объяснил, кто виноват в не лучших результатах «Арсенала».

– Кого следует винить за происходящее?

– Во-первых, игроков, потому что они не осознают в полной мере того, что у них есть возможность выиграть АПЛ . Они не проявляют себя в каждом матче, а именно это нужно делать, если хочешь стать чемпионом. Они нестабильны.

Я также думаю, что винить следует руководство «Арсенала » и Микеля Артету , которые отказались покупать проверенного форварда летом.

Когда «Арсенал» в последние годы боролся за титул, футболисты показывали свой максимум. В этом сезоне слишком много посредственных матчей. Мартин Эдегор – что с ним происходит? Он не похож на того игрока, который доминировал в течение последних двух лет. Знаю, у него была травма, но он очень плох по своим меркам. А куда подевался Деклан Райс в этом сезоне? – сказал бывший защитник «канониров» в интервью Prime Casino.