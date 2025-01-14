Галлас о неудачах «Арсенала»: «Виноваты боссы и Артета, не купившие проверенного форварда, и сами игроки. Эдегор очень плох, что с ним происходит? А куда подевался Райс?»
– Кого следует винить за происходящее?
– Во-первых, игроков, потому что они не осознают в полной мере того, что у них есть возможность выиграть АПЛ. Они не проявляют себя в каждом матче, а именно это нужно делать, если хочешь стать чемпионом. Они нестабильны.
Я также думаю, что винить следует руководство «Арсенала» и Микеля Артету, которые отказались покупать проверенного форварда летом.
Когда «Арсенал» в последние годы боролся за титул, футболисты показывали свой максимум. В этом сезоне слишком много посредственных матчей. Мартин Эдегор – что с ним происходит? Он не похож на того игрока, который доминировал в течение последних двух лет. Знаю, у него была травма, но он очень плох по своим меркам. А куда подевался Деклан Райс в этом сезоне? – сказал бывший защитник «канониров» в интервью Prime Casino.
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