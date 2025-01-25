Коло-Муани забил в дебютном матче за «Ювентус» – в ворота «Наполи»

Рандаль Коло-Муани забил первый гол за «Ювентус».

26-летний нападающий открыл счет в дебютном матче за туринский клуб – против «Наполи » в 22-м туре Серии А (1:0, первый тайм).

Француз перешел в «Юве» на правах аренды из «ПСЖ» 23 января. Статистику игрока можно найти здесь .

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.