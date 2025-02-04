Солари подпишет со «Спартаком» контракт на 4 года. Медосмотр – во вторник
Пабло Солари подпишет со «Спартаком» долгосрочный контракт.
Во вторник, 4 февраля, вингер «Ривер Плейт» пройдет медосмотр перед переходом в «Спартак», сообщает «Чемпионат».
Почти все детали сделки согласованы. После медосмотра 23-летний аргентинец подпишет контракт на четыре года.
Ранее сообщалось, что красно-белые заплатят за Солари 12 млн евро с учетом бонусов.
«Спартак» покупает Солари из «Ривера». Нет, не родственник Сантьяго
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Чемпионат»
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