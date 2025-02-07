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Мужские клубы потратили 2,35 млрд долларов на 5863 международных трансферов в январе, женские – 5,8 млн на 455. Это рекорды

В мужском и женском футболе установлены рекорды по трансферам.

Согласно отчету, составленному отделом по правовым вопросам и соблюдению нормативных требований ФИФА, в январе в мужском футболе было зафиксировано 5863 международных трансфера. Это самый высокий показатель за все январские окна. Он почти на 20% выше предыдущего рекорда января 2024 года.

В общей сложности клубы потратили 2,35 млрд долларов на трансферные сборы, это новый рекордный показатель за все время январского окна. Эта сумма на 57,9% выше, чем в январе 2024 года и на 47,1% выше предыдущего рекорда от января 2023 года.

Новые рекорды были установлены и в женском футболе. 5,8 млн долларов  было потрачено клубами на трансферы, что является самым высоким показателем за все январские окна и более чем в два раза превышает предыдущий рекорд (+180,6%) от января 2024 года. В женском футболе было зафиксировано около 455 международных трансферов, что на 22,6% больше по сравнению с предыдущим рекордом от января 2024 года.

В мужском футболе лидируют клубы Англии, потратившие 621,6 млн долларов на трансферы. Пятерку лидеров замыкают клубы Германии (295,7 млн), Италии (223,8 млн), Франции (209,7 млн) и Саудовской Аравии (202,1 млн).

Вместе с тем клубы Франции получили самую большую сумму в виде трансферных сборов (371,0 млн), за ними следуют клубы Германии (226,2 млн), Англии (185,2 млн), Португалии (176,4 млн) и Италии (162,0 млн).

Бразилия вышла на первое место по количеству входящих трансферов (471), за ней следуют Аргентина (265), Португалия (207), Испания (200) и Англия (190). Страной с наибольшим количеством исходящих трансферов стала Аргентина (255), а Бразилия (212), Англия (211), США (188) и Португалия (170) замыкают пятерку лидеров.

Клубы Англии также больше всех потратили в женском футболе (2,3 млн долларов) и сделали больше всего входящих трансферов (39).

Кроме того, январь 2025 года стал первым трансферным окном, в котором были зафиксированы трансферы в более 1 млн долларов в женском футболе.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Inside FIFA
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