Клубы в 2024-м потратили на трансферы 8,59 млрд долларов – на 1 млрд меньше, чем в 2023-м. В женском футболе установлен новый рекорд – 15,6 млн

Футбольные клубы совершили рекордное количество трансферов в 2024 году.

ФИФА опубликовала глобальный отчет о трансферах за прошлый год.

В 2024 году в мужском и женском профессиональном и любительском футболе было совершено 78 742 трансфера – рекордный показатель за всю историю.

Общие расходы составили 8,59 миллиарда долларов, что стало вторым по величине показателем в истории – больше было лишь в 2023 году, когда клубы суммарно потратили рекордные 9,66 млрд долларов.

При этом в мужском профессиональном футболе почти 40% всех трансферных расходов пришлось на 2,5% крупнейших трансферов стоимостью не менее 20 миллионов долларов.

Больше всего на трансферном рынке потратили клубы из Англии – 1,88 млрд долларов. Английские клубы также лидируют по доходам от трансферов – 1,34 млрд долларов в сумме. По количеству трансферов лидирует Бразилия – 1102 входящих и 1113 исходящих.

Кроме того, в 2024 году было зафиксировано рекордное количество клубов, заработавших хотя бы на одной продаже игрока (1378) и клубов, потративших деньги на трансферном рынке (1100).

В женском профессиональном футболе в прошлом году был установлен рекорд по расходам на трансферы – 15,6 млн долларов, что более чем в 2,5 раза больше по сравнению с 2023-м.