Спортс’’ покажет новый сезон Суперлиги Китая. 1-я трансляция «Шанхая» Слуцкого – матч 1-го тура 22 февраля
Спортс’’ продолжает развитие видеонаправления как вещатель.
Смотрите у нас матчи «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого в чемпионате Китая.
Трансляции сезона-2025 Спортс’’ начнет с 1-го тура. Домашнюю игру «Шеньхуа» с «Чанчунь Ятай» 22 февраля в 15:00 мск покажем в прямом эфире.
Напомним, «Шанхай» Слуцкого занял 2-е место в прошлом чемпионате Китая при драматичной развязке. Чемпионом стал «Шанхай Порт» Оскара. В межсезонье бразильский игрок покинул китайский чемпионат.
У Леонида Слуцкого начался 2-й год двухлетнего контракта с «Шанхай Шэньхуа». Он 2-й год подряд выиграл Суперкубок Китая.
Опубликовано: Sports
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