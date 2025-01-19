Месси о ЧМ-2026: «К официальным матчам буду в лучшей форме, надеюсь. Начинаю этот год с большим воодушевлением»
Лионель Месси оптимистично оценил свои шансы сыграть на ЧМ-2026.
«Мы проводим предсезонные сборы, у нас мало тренировок. Это помогает нам продолжать расти и совершенствоваться с новым тренером.
Год только начинается, я начинаю его с большим желанием и воодушевлением. Надеюсь, что буду хорошо себя чувствовать и смогу хорошо провести предсезонку, чтобы быть в наилучшей форме к официальным матчам.
У нас впереди много матчей. Клубный чемпионат мира начнется только в июне. У нас сложная группа, и мы собираемся бороться в ней. Мы будем соревноваться, но прежде всего думаем о том, что нас ждет впереди, поскольку нам предстоит много игр», – казал нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: TN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем