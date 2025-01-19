Месси о ЧМ-2026: «К официальным матчам буду в лучшей форме, надеюсь. Начинаю этот год с большим воодушевлением»

Лионель Месси оптимистично оценил свои шансы сыграть на ЧМ-2026.

«Мы проводим предсезонные сборы, у нас мало тренировок. Это помогает нам продолжать расти и совершенствоваться с новым тренером.

Год только начинается, я начинаю его с большим желанием и воодушевлением. Надеюсь, что буду хорошо себя чувствовать и смогу хорошо провести предсезонку, чтобы быть в наилучшей форме к официальным матчам.

У нас впереди много матчей. Клубный чемпионат мира начнется только в июне. У нас сложная группа, и мы собираемся бороться в ней. Мы будем соревноваться, но прежде всего думаем о том, что нас ждет впереди, поскольку нам предстоит много игр», – казал нападающий «Интер Майами » и сборной Аргентины .