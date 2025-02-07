«Зениту» интересен правый защитник Коштинья. «Олимпиакос» не продал его «Лестеру» за 14 млн евро (Иван Карпов)
«Зенит» проявляет интерес к защитнику «Олимпиакоса».
Петербургский клуб обратился с вопросом о потенциальном трансфере 24-летнего правого защитника Коштиньи без посредников, об этом сообщил журналист Иван Карпов.
«Олимпиакос» ранее отказал «Лестеру» в продаже португальца за 14 миллионов евро, рассчитывая выручить за футболиста больше денег.
В этом сезоне Коштинья провел 17 матчей в чемпионате Греции и сделал 3 результативных передачи. Его статистику можно изучить здесь.
Иван Карпов: «В случае с «Зенитом» у меня могут быть художественные преувеличения, попытка хайпануть. Информация про 20 млн евро за Соболева была о хотелках «Спартака»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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