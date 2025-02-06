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  • «Реал» о Марсело: «Одна из величайших легенд нашего клуба и мирового футбола. В сердцах мадридистов навсегда останется память об игроке, который отдал все силы ради этой футболки»
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«Реал» о Марсело: «Одна из величайших легенд нашего клуба и мирового футбола. В сердцах мадридистов навсегда останется память об игроке, который отдал все силы ради этой футболки»

«Реал» выпустил заявление по поводу завершения карьеры Марсело.

«В связи с объявлением Марсело об уходе из профессионального футбола «Реал Мадрид» хочет выразить ему свою благодарность и любовь. Марсело – часть истории «Реала», одна из величайших легенд нашего клуба и мирового футбола.

Он пришел в «Реал Мадрид» в 2006 году в возрасте 18 лет и был ключевым игроком на одном из самых успешных этапов за 122 года нашей истории. За 16 сезонов, в которых он защищал нашу футболку и наш герб, он завоевал 25 титулов в 546 матчах: 5 Еврокубков, 4 Клубных чемпионата мира, 3 Суперкубка Европы, 6 чемпионств в Ла Лиге, 2 Кубка Испании и 5 Суперкубков Испании.

На индивидуальном уровне Марсело, как игрок «Реала», шесть раз был включен в команду сезона от FIFPRO World 11.

Помимо титулов, завоеванных с «Реалом», Марсело стал чемпионом Кубка Конфедераций 2013 года в составе сборной Бразилии, с которой он также завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне и бронзовую медаль на Олимпийских играх 2008 года в Пекине.

С «Флуминенсе» он выиграл Кубок Либертадорес и Кубок обладателей Кубков Южной Америки.

Марсело – третий иностранный футболист, сыгравший наибольшее количество матчей в футболке мадридского «Реала». Он был одним из бомбардиров финала нашей десятой ЛЧ в Лиссабоне и капитаном, выигравшим 14-ю ЛЧ клуба в Париже. В сердцах всех мадридцев навсегда останется зрелищный футбол и память об игроке, который отдал все свои силы ради этой футболки, представляя ценности мадридского «Реала».

Президент «Реала» Флорентино Перес заявил: «Марсело – один из величайших левых защитников в истории «Реала» и мирового футбола. Мы имели честь наслаждаться им в течение долгого времени. Он – одна из наших величайших легенд, и «Реал Мадрид» всегда был и будет его домом».

«Реал Мадрид» желает ему и всей его семье удачи на этом новом этапе жизни», – говорится в заявлении клуба.

5-кратный победитель ЛЧ Марсело завершил карьеру: «Реал» – уникальный клуб, мадридизм – неописуемое чувство. Всегда буду дорожить двумя олимпийскими медалями и Кубком конфедераций со сборной»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Реала»
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