Стаматов о Москве: «Все на высочайшем уровне, включая уровень жизни. Изумительный город, нет причин завидовать Барселоне»
— В своих соцсетях вы разместили фото вашей прогулки с супругой по Питеру. Поехали туда во время отпуска?
— Во время перерыва на матчи сборных. Нам хотелось посмотреть большие города в России. Побывали вместе с женой в Москве, Сочи, Санкт-Петербурге. Я не был в Венеции и не могу сравнить, но Питер невероятно красив, мы получили огромное удовольствие. Покатались на лодочке по каналам, стояла отличная погода. Сходили в хорошие рестораны, просто побродили по улицам.
— Комфортно ощущаете себя в Москве?
— Да, вполне. Ритм сумасшедший, но в Москве ты можешь получить все, что захочешь. Там есть вообще все. Я постоянно рассказываю друзьям в Болгарии и Испании, что Москва — изумительный город, хотел бы им его показать. Там все на высочайшем уровне, включая уровень жизни.
Скажу так: у Москвы вообще нет причин завидовать Барселоне. Если только можно немного посокрушаться, что там нет такого моря, – сказал болгарский защитник «Пари НН».
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