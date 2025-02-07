Стаматов о Москве: «Все на высочайшем уровне, включая уровень жизни. Изумительный город, нет причин завидовать Барселоне»

Матео Стаматов отметил высокий уровень жизни в Москве.

— В своих соцсетях вы разместили фото вашей прогулки с супругой по Питеру. Поехали туда во время отпуска?

— Во время перерыва на матчи сборных. Нам хотелось посмотреть большие города в России. Побывали вместе с женой в Москве , Сочи, Санкт-Петербурге. Я не был в Венеции и не могу сравнить, но Питер невероятно красив, мы получили огромное удовольствие. Покатались на лодочке по каналам, стояла отличная погода. Сходили в хорошие рестораны, просто побродили по улицам.

— Комфортно ощущаете себя в Москве?

— Да, вполне. Ритм сумасшедший, но в Москве ты можешь получить все, что захочешь. Там есть вообще все. Я постоянно рассказываю друзьям в Болгарии и Испании, что Москва — изумительный город, хотел бы им его показать. Там все на высочайшем уровне, включая уровень жизни.

Скажу так: у Москвы вообще нет причин завидовать Барселоне. Если только можно немного посокрушаться, что там нет такого моря, – сказал болгарский защитник «Пари НН ».