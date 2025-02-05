Мбаппе – лучший игрок «Реала» в январе. Форвард опередил Винисиуса, Родриго, Беллингема и Вальверде
Килиан Мбаппе признан лучшим игроком месяца в «Реале».
Французский нападающий получил приз по итогам января, победив в голосовании болельщиков. Он опередил полузащитников Федерико Вальверде и Джуда Беллингема, а также вингеров Родриго и Винисиуса Жуниора.
В прошлом месяце Мбаппе провел 9 матчей за мадридский клуб во всех турнирах и забил 8 голов. Его статистику можно найти здесь.
Мбаппе впервые получил приз игроку месяца в Ла Лиге. Беллингем был лучшим в декабре, Винисиус – в ноябре
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Fútbol Mahou
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