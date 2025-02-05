Кассано о Феликсе: «Он потенциально входит в тройку лучших левых вингеров мира после Винисиуса и Родриго. Жоау нужно найти подходящего тренера»

Антонио Кассано высказался о переходе Жоау Феликса в «Милан».

Итальянский клуб арендовал 25-летнего полузащитника у «Челси» до конца сезона.

«Трансфер «Милана », который меня радует больше всего, – это Жоау Феликс . Он мне действительно нравится. Когда он покинул «Бенфику», я думал, что его цена завышена, но когда я вижу, как он играет, когда я вижу, как он двигается, как он умеет делать «стеночки»...

Это правда, что он нестабилен, но когда я вижу его на стадионе и он качественно совершает эти действия, он мне нравится. Для меня он потенциально входит в тройку лучших левых вингеров мира после Винисиуса [Жуниора] и Родриго .

Жоау Феликс меня очень вдохновляет. У меня сложилось впечатление, что ему все еще нужно найти подходящего тренера, который позволил бы ему делать то, что он хочет. Если он найдет с тренером правильную химию, это будет что-то по-настоящему особенное», – сказал бывший форвард «россонери» в эфире канала Viva El Futbol на Twitch.