Рамос может перейти в «Монтеррей» свободным агентом. Мексиканский клуб ведет переговоры с 38-летним защитником
«Монтеррей» ведет переговоры о подписании 38-летнего защитника на правах свободного агента. Об этом сообщил президент мексиканского клуба Антонио «Тато» Норьега.
«Он есть в нашем списке и является реальным вариантом наряду с другими возможностями. Да, [переговоры ведутся], наряду с другими кандидатами. У нас есть несколько вариантов для усиления», – сказал Норьега.
Главный тренер «Монтеррея» Мартин Демичелис хотел бы видеть Рамоса в своей команде.
«Надеюсь, что это произойдет. Это будет честью для Лиги MX, для «Монтеррея». Надеюсь, сделку удастся завершить. Мне бы очень хотелось, чтобы к нам присоединился игрок с такой карьерой, характером и статусом, как у Серхио. Клуб усердно работает, чтобы подписать еще одного футболиста», – сказал Демичелис.
Рамос находится без клуба с тех пор, как его контракт с «Севильей» истек прошлым летом.
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