«Марадона, Пеле и Яшин». Губерниев о лучших футболистах в истории

Дмитрий Губерниев включил Льва Яшина в тройку лучших футболистов в истории.

– Для вас Роналду – величайший футболист в истории?

– Роналду, безусловно, является одним из самых великих в истории. В этот круг входит не так много фамилий, Роналду среди них.

Однако в моем личном хит‑параде – Марадона, Пеле и Лев Яшин , – сказал ведущий и комментатор «Матч ТВ» Губерниев .

Роналду считает себя самым совершенным футболистом в истории: «Я делаю все. Вам могут больше нравиться Месси, Пеле или Марадона – я понимаю это и уважаю. Это дело вкуса»