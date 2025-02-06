«Марадона, Пеле и Яшин». Губерниев о лучших футболистах в истории
Дмитрий Губерниев включил Льва Яшина в тройку лучших футболистов в истории.
– Для вас Роналду – величайший футболист в истории?
– Роналду, безусловно, является одним из самых великих в истории. В этот круг входит не так много фамилий, Роналду среди них.
Однако в моем личном хит‑параде – Марадона, Пеле и Лев Яшин, – сказал ведущий и комментатор «Матч ТВ» Губерниев.
Роналду считает себя самым совершенным футболистом в истории: «Я делаю все. Вам могут больше нравиться Месси, Пеле или Марадона – я понимаю это и уважаю. Это дело вкуса»
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
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