Президент РПЛ Алаев о возвращении России: «Мы ближе к этому с каждым днем. Напряжение в футболе выравнивается»
Александр Алаев оценил возможность возвращения России в еврокубки.
«Мы с каждым днем ближе к этому. Чувствуется, что напряжение в футболе выравнивается. У меня нет конкретных дат», – сказал президент Мир РПЛ.
Также Алаев прокомментировал слова директора клубного офиса Ла Лиги Хайме Бланко о том, что российский чемпионат «на шаг впереди» в проведении предматчевых мероприятий.
«Сам факт приезда такого спикера – большое достижение. С помощью таких мероприятий мы сближаемся с Ла Лигой, другими чемпионатами и УЕФА. Если где-то мы впереди Ла Лиги, это радует. В целом надо двигаться вперед», – сказал Алаев.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Р-Спорт»
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