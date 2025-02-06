Президент РПЛ Алаев о возвращении России: «Мы ближе к этому с каждым днем. Напряжение в футболе выравнивается»

Александр Алаев оценил возможность возвращения России в еврокубки.

«Мы с каждым днем ближе к этому. Чувствуется, что напряжение в футболе выравнивается. У меня нет конкретных дат», – сказал президент Мир РПЛ .

Также Алаев прокомментировал слова директора клубного офиса Ла Лиги Хайме Бланко о том, что российский чемпионат «на шаг впереди» в проведении предматчевых мероприятий.

«Сам факт приезда такого спикера – большое достижение. С помощью таких мероприятий мы сближаемся с Ла Лигой, другими чемпионатами и УЕФА . Если где-то мы впереди Ла Лиги, это радует. В целом надо двигаться вперед», – сказал Алаев.