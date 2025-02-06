Директор ФИФА Мамедов: «Инфантино передает привет всей футбольной семье. Ждем Россию на мировой арене»

В ФИФА высказались о возможном возвращении России в международный футбол.

– Вы сказали, что передаете теплые приветствия от президента ФИФА Инфантино. У вас есть информация, как он относится к этой ситуации?

– Всей футбольной семье руководитель футбольной федерации всегда передает большой привет.

Естественно, мы ждем возвращения [России] на мировую арену», – сказал директор департамента европейских национальных ассоциаций ФИФА Эльхан Мамедов.