Директор ФИФА Мамедов: «Инфантино передает привет всей футбольной семье. Ждем Россию на мировой арене»
В ФИФА высказались о возможном возвращении России в международный футбол.
– Вы сказали, что передаете теплые приветствия от президента ФИФА Инфантино. У вас есть информация, как он относится к этой ситуации?
– Всей футбольной семье руководитель футбольной федерации всегда передает большой привет.
Естественно, мы ждем возвращения [России] на мировую арену», – сказал директор департамента европейских национальных ассоциаций ФИФА Эльхан Мамедов.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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