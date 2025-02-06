В Ла Лиге заявили, что РПЛ на шаг впереди в проведении предматчевых мероприятий: «В России люди могут больше проводить времени на матчах, потреблять продукцию»

В Ла Лиге заявили, что РПЛ на шаг впереди в организации развлечений перед играми.

Во время центральных матчей Мир РПЛ перед началом игры проводятся концерты артистов.

«Я могу сказать, что мы тесно сотрудничаем со сферой энтертейнмент, считаем важным элементом, ведь матч идет не только 90 минут, мы хотим, чтобы люди проводили больше времени. Мы не можем продавать алкоголь, но хотим привлекать зрителей.

В России мы видим интересные мероприятия до матчей, в перерыве, люди могут больше проводить времени на матчах, потреблять продукцию. Мы заметили, что РПЛ во время матчей предоставляет различные виды мероприятий, это бизнес и развлечения. Я считаю это очень важным.

Мы предоставляли бонусы для развития хоспиталити, ввели метод поощрений, но я считаю, что вы нас опередили в этом плане, на шаг впереди», – заявил директор клубного офиса Ла Лиги Хайме Бланко.