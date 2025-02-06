Виллиан вернулся в «Фулхэм». 36-летний бразилец подписал контракт до конца сезона, он уже играл за клуб 2 года

«Фулхэм» объявил о возвращении Виллиана.

36-летний полузащитник подписал контракт до конца сезона, присоединившись в качестве свободного агента после ухода из «Олимпиакоса» в конце декабря.

Прошлым летом бразилец покинул «Фулхэм» после двух сезонов в клубе. С этого момента он будет носить футболку с номером 22.

«Я действительно счастлив вернуться сюда. Я думаю, что это прекрасная возможность снова играть за этот клуб, и я полностью мотивирован выйти на поле и стараться для этого клуба.

Мы с семьей счастливы вернуться. Мы можем сделать хорошие вещи до конца сезона, так что не могу дождаться, чтобы начать [играть] с партнерами по команде и делать хорошие вещи на поле», – сказал Виллиан.

Всего бразильский игрок провел 67 матчей за «Фулхэм», забил 10 голов и отдал 7 результативных передач. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .

Изображение: fulhamfc.com