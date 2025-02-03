Майга считает, что Промес для РПЛ как Месси для МЛС: «Топовый уровень, сильный футболист, легенда «Спартака». Если вернется, то обязательно поможет команде»
Мамаду Майга ответил, может ли Квинси Промес вернуться в «Спартак».
– Вы много раз тепло отзывались о Квинси Промесе. В субботу он забил свой очередной гол в ОАЭ и заявил, что хочет вернуться в «Спартак». Это возможно?
– Он легенда «Спартака». Если вернется, то обязательно поможет команде. Для нашего чемпионата это очень сильный футболист.
– Как Лионель Месси для МЛС?
– Типа того.
Для России уровень у Промеса топовый, у него потрясающее мастерство, он очень хорош в завершающей фазе атаки, – сказал футболист «Пари НН» Мамаду Майга.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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