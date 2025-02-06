Роналду о детях: «Матео любит американский футбол, не понимаю почему. Старший полностью сосредоточен на футболе. Девочки скучают по Испании, они там родились и у них там друзья»
– Ваши дети воспринимают Криштиану больше как кумира или как отца?
– И то, и другое. Это любопытно, потому что я стараюсь всегда следить за их ростом, и независимо от того, где я играю, семья должна быть рядом – это также помогает мне тренироваться и играть с чистой совестью.
Но это поколение немного другое, у них другие кумиры, им нравятся другие виды спорта. Мой сын Матео, например, любит американский футбол – ничего общего, даже не понимаю почему, – но он также увлекается футболом и паделом.
Старший, [Криштианиньо], полностью сосредоточен на футболе, но при этом много общается с местными ребятами, любит ложиться поздно... Девочки скучают по Испании, ведь они там родились, у них там друзья, но в целом самое главное – это быть рядом с семьей, – сказал нападающий «Аль-Насра».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий