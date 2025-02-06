Сергей Чепчугов: «Мне довелось встретиться с Роналду в Лиге чемпионов, ради таких моментов стоит жить. Криштиану — человек-легенда»
Сергей Чепчугов рад тому, что встречался с Криштиану Роналду в Лиге чемпионов.
Накануне португальцу исполнилось 40 лет.
«Криштиану — человек-легенда, эпоха мирового масштаба в современном мире футбола. Он сделал себя сам. Его трудолюбие, работоспособность и демонстрация совершенной игры говорят о его высочайшем профессионализме. Сегодня он находится в мною любимой стране, защищая цвета прекрасного клуба «Аль-Наср». Приносит большой вклад в успехи клуба.
Вспоминая матчи Лиги чемпионов 2012 года, могу сказать: слава богу, что мне довелось встретиться с таким потрясающим футболистом. Ради таких жизненных моментов стоит жить и работать не покладая рук.
Оставайтесь всегда в форме, Криштиану, и радуйте нас своей фантастической игрой как можно дольше», — сказал бывший вратарь ЦСКА.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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