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  • Президент «Лечче» о Доргу в «МЮ» за рекордные 30+5 млн евро: «Отказались продавать Патрика в январе, но эффект был обратным. «Юнайтед» поставил ультиматум «сейчас или никогда», в том числе игроку»
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Президент «Лечче» о Доргу в «МЮ» за рекордные 30+5 млн евро: «Отказались продавать Патрика в январе, но эффект был обратным. «Юнайтед» поставил ультиматум «сейчас или никогда», в том числе игроку»

Президент «Лечче» рассказал о переговорах с «МЮ» о продаже Патрика Доргу.

20-летний защитник перешел в «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно за 30+5 млн евро.

«Это выдающийся трансфер. Это наша рекордная продажа, и она случилась в период значительного экономического подъема.

Мы несколько раз говорили, что Доргу не уйдет в январе. Затем пришел «Манчестер Юнайтед», который связался с нами и с окружением игрока и получил от нас официальный ответ, что мы не намерены отпускать Доргу в январе и не будем обсуждать цифры и требовать больше.

Но это не остановило «МЮ», а вызвало обратный эффект. «Манчестер Юнайтед» настаивал, мы несколько раз просили отложить это до лета, также обещая игроку, что он не упустит эту возможность. Для нас это тоже был исторический шаг, мы лишь хотели сделать это в июле. Англичане сообщили нам о желании клуба и тренера действовать незамедлительно. «Красные дьяволы» оказались близки к сумме, на которую рассчитывал «Лечче».

Риск негативных последствий был очень высок, учитывая невероятные возможности для парня, который попал в легендарный клуб, пусть и испытывающий трудности. Они поставили ультиматум «сейчас или никогда», в том числе и самому игроку. Нельзя осуждать Доргу – ему 20, и «Манчестер Юнайтед» обратился к нему с таким предложением. Все это привело нас к мысли, что мы переходим к глупому упрямству», – сказал Саверио Стиччи Дамиани.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Calcio Lecce
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