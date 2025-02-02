«МЮ» купил Доргу за 30+5 млн евро у «Лечче». Контракт – до 2030 года
Патрик Доргу перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Лечче».
20-летний защитник подписал контракт до июня 2030 года.
Фото: manutd.com
Ранее стало известно, что «Лечче» получит 30 млн евро, еще 5 млн предусмотрены в виде бонусов.
В этом сезоне на счету 20-летнего футболиста 21 игра в Серии А и 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем