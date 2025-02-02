«МЮ» купил Доргу за 30+5 млн евро у «Лечче». Контракт – до 2030 года

Патрик Доргу перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Лечче».

20-летний защитник подписал контракт до июня 2030 года.

Фото: manutd.com

Ранее стало известно , что «Лечче » получит 30 млн евро, еще 5 млн предусмотрены в виде бонусов.

В этом сезоне на счету 20-летнего футболиста 21 игра в Серии А и 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .