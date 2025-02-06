«Галатасарай» за 2,5 млн евро купил Марио Лемина у «Вулвс»

Марио Лемина перешел в «Галатасарай» из «Вулверхэмптона».

Как сообщил турецкий клуб, сумма трансфера составила 2,5 млн евро.

С полузащитником подписан контракт сроком на полтора года с возможностью продления еще на один год.

За услуги игрока будет гарантированно выплачена сумма в размере 1,25 млн евро за вторую половину текущего сезона, 2,5 млн евро за сезон-2025/26 и опционально 2,5 млн евро за сезон-2026/27.

В этом сезоне Лемина провел 17 матчей в АПЛ , забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи. С полной статистикой 31-летнего игрока можно ознакомиться здесь .