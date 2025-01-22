Заа перешел из «Галатасарая» в «Шарлотт» на правах аренды. Соглашение с клубом МЛС – до января 2026-го с опцией продления
Уилфрид Заа перешел из «Галатасарая» в «Шарлотт» на правах аренды.
Соглашение с клубом МЛС рассчитано до 17 января 2026 года с возможностью продления до 30 июня 2026-го.
В текущем сезоне 32-летний игрок провел шесть матчей за «Лион» и один за «Галатасарай», не отметившись результативными действиями.
Контракт Заа с турецкой командой рассчитан до июня 2026 года.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Шарлотта»
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