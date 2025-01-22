Заа перешел из «Галатасарая» в «Шарлотт» на правах аренды. Соглашение с клубом МЛС – до января 2026-го с опцией продления

Уилфрид Заа перешел из «Галатасарая» в «Шарлотт» на правах аренды.

Соглашение с клубом МЛС рассчитано до 17 января 2026 года с возможностью продления до 30 июня 2026-го.

В текущем сезоне 32-летний игрок провел шесть матчей за «Лион » и один за «Галатасарай », не отметившись результативными действиями.

Контракт Заа с турецкой командой рассчитан до июня 2026 года.

Фото: charlottefootballclub.com