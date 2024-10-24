Пепе спонсирует поиск лекарства от диабета. Его стипендия для талантов в области науки – 18 000 евро
Барбара Каэтано да Мота, исследовательница медицинского факультета Университета Порту (FMUP), получила стипендию Pepe Scholarship, оплачиваемую бывшим защитником «Реала» и сборной Португалии.
Девушка получит 18 000 евро для разработки исследовательского проекта в области здравоохранения.Она хочет понять влияние лечения диабета на изменения, вызванные диетой с высоким содержанием жиров и сахара, в мозге подростков.
Да Мота получила стипендию в Португальском институте онкологии (IPO) и заявила, что подобные инициативы вдохновляют исследователей, тем самым «способствуя прогрессу в медицине и улучшая здоровье и качество жизни населения в целом».
Стипендия Пепе была учреждена в прошлом году с целью «поощрения талантов в области науки».
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