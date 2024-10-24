  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пепе спонсирует поиск лекарства от диабета. Его стипендия для талантов в области науки – 18 000 евро
7

Пепе спонсирует поиск лекарства от диабета. Его стипендия для талантов в области науки – 18 000 евро

Пепе инвестирует деньги в поиск лекарства от диабета.

Барбара Каэтано да Мота, исследовательница медицинского факультета Университета Порту (FMUP), получила стипендию Pepe Scholarship, оплачиваемую бывшим защитником «Реала» и сборной Португалии.

Девушка получит 18 000 евро для разработки исследовательского проекта в области здравоохранения.Она хочет понять влияние лечения диабета на изменения, вызванные диетой с высоким содержанием жиров и сахара, в мозге подростков.

Да Мота получила стипендию в Португальском институте онкологии (IPO) и заявила, что подобные инициативы вдохновляют исследователей, тем самым «способствуя прогрессу в медицине и улучшая здоровье и качество жизни населения в целом».

Стипендия Пепе была учреждена в прошлом году с целью «поощрения талантов в области науки».

Как провожают Пепе: называют воином и учителем, благодарят за трофеи

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Portugal Resident
logoСборная Португалии по футболу
logoвысшая лига Португалия
logoПорту
logoПепе
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
деньги
logoЗдоровье
Медицина
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Роналду об игре в 40+ лет: «Мы с Пепе следили за собой на протяжении многих лет. Когда доходишь до определенного возраста, все определяет твой менталитет, а не твое тело»
4010 сентября, 17:29
Как провожают Пепе: называют воином и учителем, благодарят за трофеи
2310 августа, 13:20
Пепе = разрушение. Гений своего ремесла
1069 августа, 08:55
Пепе: «Считаю себя португальцем, хоть и не родился здесь. Я очень благодарен за то, что эта страна дала мне»
479 августа, 08:35
Пепе выразил благодарности после завершения карьеры, начав с Бога: «Он дал мне мудрость, чтобы я мог следовать своим путем. Ухожу с чистой совестью»
99 августа, 06:35
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Челси» разгромил «Панатинаикос» – 4:1. У Мудрика гол и два ассиста, Феликс, Нкунку и Пельистри тоже забили
214 минуты назад
Онана претендует на приз вратарю года в Африке, Хакими, Гирасси, Лукман и Тапсоба – игроку года
110 минут назад
Генич считает, что Черчесова провоцировали вопросом на казахском: «В комментарии на Спортсе объяснили, что журналист использовал жаргонизм, бытовой быдлячий язык. Это чтобы задеть»
3142 минуты назад
Мудрик забил 1-й гол за «Челси» в сезоне – «Панатинаикосу». Украинец также сделал 2 ассиста на Феликса
1542 минуты назад
«Динамо» забило 6 голов «Крыльям» в Самаре. Маухуб сделал хет-трик, у Макарова, Гладышева и Гагнидзе – по голу
6250 минут назад
Маухуб сделал первый хет-трик за «Динамо» – «Крыльям» в Кубке. У форварда 5 голов и ассист в 9 играх за клуб
451 минуту назадВидео
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Динамо» разгромило «Крылья Советов»
49751 минуту назад
Александр Мостовой: «Карпин всегда правильные вещи говорит, как и я. Мы одного поля ягоды»
21сегодня, 17:31
Пеп Гвардиола: «Золотой мяч» меня не волнует, ни секунды. Возможно, игроков он беспокоит, но главное – Холанд счастлив и улыбается»
17сегодня, 17:30
Манчини и саудовцы расторгли контракт. Сборная выиграла 8 из 20 матчей при итальянце
25сегодня, 17:10
Ко всем новостям
Последние новости
Игра «Милана» в Болонье перенесена из-за ливней и наводнения. Дисквалификация Тео и Рейндерса распространится на матч с «Наполи»
526 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема в гостях у «Аль-Рияда», «Аль-Наср» Роналду сыграет в пятницу, «Аль-Хилаль» Малкома – в субботу
141 минуту назадLive
«При Хиддинке можно было взять бокал вина на ужине. Никакой строгости, и команда играла раскрепощенно, ярко, все бежали». Воробьев о сборной
5сегодня, 17:39
Глен Джонсон: «Если «МЮ» уволит тен Хага, то что дальше? Это очень сложная работа. Нужно дать ему время и посмотреть, что будет с командой в ближайшие месяцы»
18сегодня, 17:23
Рауль Рианчо: «Спартак» остается самым популярным клубом России. Надеюсь, выиграет хоть одно чемпионство в ближайшие 10 лет, потенциал есть»
7сегодня, 16:59
У Калафьори незначительное повреждение колена. Защитник «Арсенала» может пропустить несколько недель
3сегодня, 16:56
Хави Симонс выбыл до конца года. Хавбек «Лейпцига» получил травму голеностопа в игре с «Ливерпулем»
2сегодня, 16:50
«Яшин – Пеле среди вратарей. Месси, Роналду и другие не смогут приблизиться к бразильцу, как и голкиперы ко Льву». Кавазашвили о легенде «Динамо»
9сегодня, 16:46
Лига конференций. «Челси» играет с «Панатинаикосом», «Динамо» Минск в гостях у ХИК, «Астана» встречается с «Нью Сэйнтс»
16сегодня, 16:45Live
Экс-генсек ФИФА: «Россия еще получит возможность провести ЧМ когда-нибудь»
10сегодня, 16:39