«Кокорин не сможет быть тренером – у него нестабильная психика». Петржела об Александре

Властимил Петржела считает, что Александр Кокорин не сможет стать тренером.

Напомним, в подкасте Федора Смолова Smol Talk 33-летний нападающий кипрского «Ариса » оценил уровень чемпионата России, заявив: «РПЛ была говном уже в 2019-м, когда мы из тюрьмы вышли. Потом, когда хорошие иностранцы начали уезжать, кем их заменили?»

«После завершения карьеры Кокорин не сможет быть тренером, потому что у него нестабильная психика. Об этом говорят поступки, которые Александр совершал на протяжении всей карьеры.

Как правило, такие игроки, как он, не выбирают путь работы тренера после футбола», – сказал бывший главный тренер «Зенита».

«РПЛ – говно с 2019-го, в «Спартаке» «залутал бабок и ушел», «Зенит» – главный клуб в карьере». Кокорин у Смолова

Скабеева – в колонии у Кокорина и Мамаева: они играют в футбол, едят колбасу и будут работать за 11 тысяч в месяц

Кокорин приговорен к 1 году и 6 месяцам колонии, Мамаев – к 1 году 5 месяцам