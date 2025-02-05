«Кокорин не сможет быть тренером – у него нестабильная психика». Петржела об Александре
Напомним, в подкасте Федора Смолова Smol Talk 33-летний нападающий кипрского «Ариса» оценил уровень чемпионата России, заявив: «РПЛ была говном уже в 2019-м, когда мы из тюрьмы вышли. Потом, когда хорошие иностранцы начали уезжать, кем их заменили?»
«После завершения карьеры Кокорин не сможет быть тренером, потому что у него нестабильная психика. Об этом говорят поступки, которые Александр совершал на протяжении всей карьеры.
Как правило, такие игроки, как он, не выбирают путь работы тренера после футбола», – сказал бывший главный тренер «Зенита».
«РПЛ – говно с 2019-го, в «Спартаке» «залутал бабок и ушел», «Зенит» – главный клуб в карьере». Кокорин у Смолова
Скабеева – в колонии у Кокорина и Мамаева: они играют в футбол, едят колбасу и будут работать за 11 тысяч в месяц
Кокорин приговорен к 1 году и 6 месяцам колонии, Мамаев – к 1 году 5 месяцам
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