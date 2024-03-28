Экс-хавбек ЦСКА Дуду о работе финансовым коучем: «80% экс-футболистов через 5 лет залезают в долги. Моя задача – помочь им»

Теги ЦСКА Дуду Сеаренсе премьер-лига Россия кризис деньги Футбол

Экс-хавбек ЦСКА Дуду рассказал о работе финансовым коучем.

– Я занимаюсь финансовым коучингом, а точнее – управлением имуществом и накоплениями футболистов, их инвестициями. Много учился и в 2019-м получил соответствующую лицензию. Горжусь тем, что я первым из бывших игроков сборной Бразилии стал дипломированным специалистом по инвестициям на финансовом рынке. Короче говоря, я радикально сменил свою карьеру.

Будучи футболистом, я очень профессионально относился к своему делу, но прекрасно понимал, что однажды эта история в моей жизни закончится. У меня есть имущество, деньги, так что вполне мог бы жить за счет своего имени. Но это не интересно. Вот и решил помогать игрокам правильно сохранять и вкладывать финансовые средства. Вы не представляете, сколько моих коллег, бывших и нынешних, в этом нуждаются, скольких обманули злоумышленники.

– У нас в России из действующих футболистов об этом мало кто задумывается. Их принципы – «жизнь удалась» и «жить нужно здесь и сейчас».

– А зря. По данным серьезных агентств, изучающих этот вопрос, 80 процентов футболистов, завершивших карьеру, уже через пять лет залезают в долги, а каждый пятый из них и вовсе оказывается у разбитого корыта. Одна из моих задач – помочь этим людям. Рад, что востребован в новой специальности.

– И сколько у вас подопечных?

– Точно не знаю. Могу лишь сказать, что я даю консультации примерно 40 футболистам в месяц. Все они из разных клубов, разных возрастов – от начинающих до тех, у кого на счетах уже миллионы. И мне абсолютно не важно, какого уровня этот игрок и где он выступает – в Бразилии, Таиланде, Катаре, Японии или России. Главное – просветить его в финансовом плане, – сказал Дуду.

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21 комментарий
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Бразилец нормального человека. А ведь мог бы по туалетам ночных клубов Барселоны шляться или по дискотекам в Милане.
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Все говорят про вкладывать...
А про экономить кто-нибудь говорит? Это должно быть базой, а инвестировать только часть капитала - не больше половины.
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Ответ Pixel 8
чего только не придумают...карьерный коуч, финансовый коуч, личностный коуч. да футболисты и сами тоже хороши. неужели не хватает ума первые большие деньги вложить во что-то ценное, накопить финансовую подушку, неужели родители не могут подсказать? это же так просто и очевидно.
Ну вот Кафу в долгах как в шелках. А ведь не мальчик поди.
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Ответ kostyan_31
Есть очень хорошая фраза для амбициозных людей - «надо больше зарабатывать, а не экономить». А с вашей мыслью можно всю жизнь сидеть на шее у родителей с зп 20 т р (экономия же существенная во всем)
А потом всё потерять и скулить что нет денег и детям оставить долги. Кому что.
И причём тут вообще родители и 20 тыс, мы говорим о футболистах которые подняли большие деньги, играя в футбол.
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помочь им залезть в долги
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По-хорошему, подобным вещам нужно со школы учить, причём не только спортсменов (но их особенно).
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Ответ Б81
Инфоцыган очередной, если он знает секреты инвестиций, то зачем другим открывать секрет, не припомню, чтобы Баффет и др коучингом занимались)
Тут вопрос не как преумножить, а как не потерять все
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потому что привыкли, что бабло на них сыпется с "небес"...
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Очень мудрое карьерное решение. Приятно за такого человека.
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Ответ igor.igorev
Бесполезно. У вас видимо никогда не было больших, очень больших денег. Когда они есть, то никто не задумывается, что послезавтра они закончатся.
Никто? Именно, что задумываются те, кого с детства учат уму-разуму, а не так, чтобы при первой же возможности бежать покупать новую тачку подороже.
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Ответ Синий петербуржец
Тут вопрос не как преумножить, а как не потерять все
Если ты не имеешь способности бизнесмена, то ты в любом случае всё потеряешь. Если не будет поступления новых денег. Бизнес это чутьё на деньги, этому невозможно научить. Это даётся вместе с молоком матери.
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Ответ goodok
Бразилец нормального человека. А ведь мог бы по туалетам ночных клубов Барселоны шляться или по дискотекам в Милане.
Или как Ари.
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Инфоцыган очередной, если он знает секреты инвестиций, то зачем другим открывать секрет, не припомню, чтобы Баффет и др коучингом занимались)
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Ответ Йозе_Марино
А что он?
Он совсем плох
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Я хочу помочь им, пусть они будут должны мне. Сказал Дуду
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Уровень интеллекта у 90% спортсменов на уровне 12-13-ти летних подростков и таким он остаётся до конца дней. Поэтому ничего удивительного нет в том, что после завершения карьеры большинство скатывается на дно. Жить красиво привыкли, а источник денег иссяк.
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Ответ Рашпель793
По-хорошему, подобным вещам нужно со школы учить, причём не только спортсменов (но их особенно).
Бесполезно. У вас видимо никогда не было больших, очень больших денег. Когда они есть, то никто не задумывается, что послезавтра они закончатся.
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