Экс-хавбек ЦСКА Дуду о работе финансовым коучем: «80% экс-футболистов через 5 лет залезают в долги. Моя задача – помочь им»

Экс-хавбек ЦСКА Дуду рассказал о работе финансовым коучем.

– Я занимаюсь финансовым коучингом, а точнее – управлением имуществом и накоплениями футболистов, их инвестициями. Много учился и в 2019-м получил соответствующую лицензию. Горжусь тем, что я первым из бывших игроков сборной Бразилии стал дипломированным специалистом по инвестициям на финансовом рынке. Короче говоря, я радикально сменил свою карьеру.

Будучи футболистом, я очень профессионально относился к своему делу, но прекрасно понимал, что однажды эта история в моей жизни закончится. У меня есть имущество, деньги, так что вполне мог бы жить за счет своего имени. Но это не интересно. Вот и решил помогать игрокам правильно сохранять и вкладывать финансовые средства. Вы не представляете, сколько моих коллег, бывших и нынешних, в этом нуждаются, скольких обманули злоумышленники.

– У нас в России из действующих футболистов об этом мало кто задумывается. Их принципы – «жизнь удалась» и «жить нужно здесь и сейчас».

– А зря. По данным серьезных агентств, изучающих этот вопрос, 80 процентов футболистов, завершивших карьеру, уже через пять лет залезают в долги, а каждый пятый из них и вовсе оказывается у разбитого корыта. Одна из моих задач – помочь этим людям. Рад, что востребован в новой специальности.

– И сколько у вас подопечных?

– Точно не знаю. Могу лишь сказать, что я даю консультации примерно 40 футболистам в месяц. Все они из разных клубов, разных возрастов – от начинающих до тех, у кого на счетах уже миллионы. И мне абсолютно не важно, какого уровня этот игрок и где он выступает – в Бразилии, Таиланде, Катаре, Японии или России. Главное – просветить его в финансовом плане, – сказал .