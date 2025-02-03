Дркушич прибыл на сбор «Зенита» в ОАЭ. Защитник был в аренде в «Црвене Звезде»

Ванья Дркушич вернулся в «Зенит».

Словенский защитник прибыл на сбор команды в ОАЭ.

Дркушич стал игроком «Зенита » 13 августа 2024 года и сразу после этого перешел в «Црвену Звезду » на правах аренды. В составе сербского клуба он провел 12 матчей и забил 1 гол.

Подробную статистику игрока можно найти здесь .