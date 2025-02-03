Дркушич прибыл на сбор «Зенита» в ОАЭ. Защитник был в аренде в «Црвене Звезде»
Ванья Дркушич вернулся в «Зенит».
Словенский защитник прибыл на сбор команды в ОАЭ.
Дркушич стал игроком «Зенита» 13 августа 2024 года и сразу после этого перешел в «Црвену Звезду» на правах аренды. В составе сербского клуба он провел 12 матчей и забил 1 гол.
Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Зенита»
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